Cumhur İttifakı Denizli\'de Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Denizli'nin 19 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.
Cumhur İttifakı Denizli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Elitaş, toplantıda yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak seçime kısa bir süre kala yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getirdi.
Denizli'nin, AK Parti'nin belediyecilik vizyonuna örnek olduğunu anlatan Elitaş, "Denizli, AK Parti iktidarıyla birlikte hem belediyecilik çerçevesinde hem de AK Parti'nin Türkiye'de yeni ortaya koyduğu ekonomik vizyon münasebetiyle Türkiye'de 20 yılda en hızlı gelişen illerimizden biri haline geldi. Bu, merkezi idarenin ortaya koyduğu kurallara yerel yöneticilerle birlikte yerel aktörlerin en iyi şekilde uyum sağlamasından kaynaklanan bir iştir." dedi.
Zeybekci ise "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, her ilinde, ilçesinde, köyünde, mezrasında olduğu gibi bugün bu ülkede, siyaseten hizmet etme yarışında her sokağında, her iş yerinde, her hanında, her sanayi sitesinde başı dik, alnı açık şöyle alımlı çalımlı gerine gerine yürüyecek bir parti varsa o da AK Parti ve AK Parti'lilerdir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından açıklanan AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Merkezefendi: Ekrem Başer
Pamukkale: Halil Pekdemir
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş
Çivril: Gürcan Güven
Baklan: Yusuf Gülsever
Bozkurt: Akif Bayar
Çameli: Cengiz Arslan
Çardak: Hüsnü Yılmaz
Tavas: Hüseyin İnamlık
Kale: Mehmet Salih Sağınç
Beyağaç Mustafa Akçay
Güney: Halil Ayhan
Acıpayam: Fikret Gümüş
Babadağ: Murat Kumral
Bekilli: Mustafa Çoban
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4 ilçede belediye başkan adayı ise şu şekilde açıklandı:
Çal: Fethi Akcan
Honaz: Ali Semerci
Buldan: Mesut Sarıbaloğlu
Serinhisar: Cemal Kobaş
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