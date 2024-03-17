Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin'in sorunlarını çözeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin'in sorunlarını çözeceğiz

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin\'in sorunlarını çözeceğiz

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve bahanelere sığınmayacaklarını belirtti. Ulaşım sorunu, alt yapı düzenlemeleri ve raylı sistem gibi konuları da ele alan Soydan, liyakatli belediyecilik anlayışının başladığını vurguladı. Ayrıca, güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracaklarını ve Mersin'e yatırım çekmek için devlet kurumlarıyla diyalog kuracaklarını ifade etti.

17.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Mersin yeterince zaman kaybetti. Bahanelere sığınmayacağız. Raylı sistemi de alt yapıyı da imar düzenlemelerini de Cumhur İttifakı yapar. Ulaşım sorununu da biz çözeriz. Az kaldı, bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde, her buluşmada Mersin'in sorunlarına dikkat çeken Soydan, sorunları yerinde tespit ettiklerini anlatarak, "Mersin, bahanelerle çok zaman kaybetti. Olmayan metroya milyonlarca lira harcandı. Artık bunları geride bırakmalıyız ve bu sorunu hızlıca çözmeliyiz. Bunu da biz yaparız. Bu kentin ulaşım sorunu var. Yatırım sorunu var. İstihdam sorunu var. Üreticilerin sorunu var. Esnaflarımızın sorunu var. Bu kentin tüm dinamikleri ile bir araya geldik. Hepsinin görüşlerini ve taleplerini aldık. Bu kentte esnafı, iş insanlarını, ev hanımlarını, gençlerimizi çok önemsiyoruz. Mersin'i onlardan dinliyoruz ve her söylediklerini not ettik" diye konuştu.

"GES kullanımını tüm ilimizde yaygınlaştıracağız."

Güneş enerjisinin Mersin için vazgeçilmez bir sonsuz kaynak olduğunu kaydeden Soydan, bu konudaki projelerini şöyle açıkladı: "300 günü güneşli Mersin, Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesi için ideal bir şehir konumdadır. İşte biz de bu güzelliğimizi belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanmak adına bu projemizi hayata geçireceğiz. Ayrıca GES kurulumlarında da hemşehrilerimize destekler vereceğiz. GES kullanımını tüm ilimizde yaygınlaştıracağız."

"Mersin'in sorunlarını çözmek için hangi kapıları çaldınız"

Ramazan dolayısı ile kentteki STK, dernek ile Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin iftar programlarına katılan Soydan, buluşmalardaki kalabalıktan ve sevgiden memnun olduğunu, Mersin halkı ile bir araya gelmenin kendileri açısından da çok önemli olduğunu kaydetti. Soydan, iftar programlarında bir yandan Mersin'e kazandıracakları projeleri anlatırken, bir yandan da sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

Mersin'e yatırım çekmek için önce o kapıları çalmak gerektiğini söyleyen Soydan, "Mersin'de önemli devlet kurumları var. Siz bu kurumlara kaç defa gittiniz? Tüm bakanlıkların müdürlükleri burada, bunları kaç defa ziyaret ettiniz? Kurumlar arası diyalog bizim için çok önemli. Tüm kurumları tek tek ziyaret ederek Mersin'e neler yapılacağını hep birlikte istişare edeceğiz. Tek yürek Mersin sloganımızı bu şekilde hayata geçireceğiz. Önce biz gideceğiz ki Mersin'in sorunlarını çözebilelim. Mersin yeterince zaman kaybetti" şeklinde konuştu.

"Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha yok"

Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını vurgulayan Soydan, "Mersin'in sorunlarını çözmek istiyorsak, önce bunlar için bir şeyler yapmanız lazım. Kurumlar arası diyalog bunlardan birisidir. Sürekli istişare ederek tüm kurumlarımızı Mersin için harekete geçirmeliyiz. Tarım, turizm, lojistik, yatırım, yol, ulaşım, sosyal yardım diyoruz ama bunlar için neler yapıyoruz. Yeni yatırım alanları, yeni iş insanları, yeni istihdam kapıları ile kurumlarımızı da bu işin içine sokmalıyız. Bizim önceliğimiz Mersin ve giderek artan sorunlarıdır. Biz bu sorunları çözmek için her kapıyı çalacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Serdar Soydan, Mersin, Güneş, Ulaşım, Çevre, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin'in sorunlarını çözeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu’nu hedef aldı MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu'nu hedef aldı
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 12:58:30. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin'in sorunlarını çözeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement