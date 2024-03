Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin\'in sorunlarını çözeceğiz

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Mersin yeterince zaman kaybetti. Bahanelere sığınmayacağız. Raylı sistemi de alt yapıyı da imar düzenlemelerini de Cumhur İttifakı yapar. Ulaşım sorununu da biz çözeriz. Az kaldı, bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde, her buluşmada Mersin'in sorunlarına dikkat çeken Soydan, sorunları yerinde tespit ettiklerini anlatarak, "Mersin, bahanelerle çok zaman kaybetti. Olmayan metroya milyonlarca lira harcandı. Artık bunları geride bırakmalıyız ve bu sorunu hızlıca çözmeliyiz. Bunu da biz yaparız. Bu kentin ulaşım sorunu var. Yatırım sorunu var. İstihdam sorunu var. Üreticilerin sorunu var. Esnaflarımızın sorunu var. Bu kentin tüm dinamikleri ile bir araya geldik. Hepsinin görüşlerini ve taleplerini aldık. Bu kentte esnafı, iş insanlarını, ev hanımlarını, gençlerimizi çok önemsiyoruz. Mersin'i onlardan dinliyoruz ve her söylediklerini not ettik" diye konuştu.

"GES kullanımını tüm ilimizde yaygınlaştıracağız."

Güneş enerjisinin Mersin için vazgeçilmez bir sonsuz kaynak olduğunu kaydeden Soydan, bu konudaki projelerini şöyle açıkladı: "300 günü güneşli Mersin, Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesi için ideal bir şehir konumdadır. İşte biz de bu güzelliğimizi belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanmak adına bu projemizi hayata geçireceğiz. Ayrıca GES kurulumlarında da hemşehrilerimize destekler vereceğiz. GES kullanımını tüm ilimizde yaygınlaştıracağız."

"Mersin'in sorunlarını çözmek için hangi kapıları çaldınız"

Ramazan dolayısı ile kentteki STK, dernek ile Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin iftar programlarına katılan Soydan, buluşmalardaki kalabalıktan ve sevgiden memnun olduğunu, Mersin halkı ile bir araya gelmenin kendileri açısından da çok önemli olduğunu kaydetti. Soydan, iftar programlarında bir yandan Mersin'e kazandıracakları projeleri anlatırken, bir yandan da sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

Mersin'e yatırım çekmek için önce o kapıları çalmak gerektiğini söyleyen Soydan, "Mersin'de önemli devlet kurumları var. Siz bu kurumlara kaç defa gittiniz? Tüm bakanlıkların müdürlükleri burada, bunları kaç defa ziyaret ettiniz? Kurumlar arası diyalog bizim için çok önemli. Tüm kurumları tek tek ziyaret ederek Mersin'e neler yapılacağını hep birlikte istişare edeceğiz. Tek yürek Mersin sloganımızı bu şekilde hayata geçireceğiz. Önce biz gideceğiz ki Mersin'in sorunlarını çözebilelim. Mersin yeterince zaman kaybetti" şeklinde konuştu.

"Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha yok"

Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını vurgulayan Soydan, "Mersin'in sorunlarını çözmek istiyorsak, önce bunlar için bir şeyler yapmanız lazım. Kurumlar arası diyalog bunlardan birisidir. Sürekli istişare ederek tüm kurumlarımızı Mersin için harekete geçirmeliyiz. Tarım, turizm, lojistik, yatırım, yol, ulaşım, sosyal yardım diyoruz ama bunlar için neler yapıyoruz. Yeni yatırım alanları, yeni iş insanları, yeni istihdam kapıları ile kurumlarımızı da bu işin içine sokmalıyız. Bizim önceliğimiz Mersin ve giderek artan sorunlarıdır. Biz bu sorunları çözmek için her kapıyı çalacağız" dedi. - MERSİN