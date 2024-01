Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, kente gelişinde partililer tarafından karşılandı.

Eskişehir Tren Garı'nda toplanan ve ellerinde meşaleler bulunan partililer, Yüksek Hızlı Tren ile (YHT) şehre gelen Hatipoğlu ve beraberindekiler için tezahüratta bulundu.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda katılımcılara hitap eden Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğini söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır kurduğu hayalleri gerçekleştirmek adına büyük bir fırsata sahip olduğunu anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyım. Çünkü bir an önce Eskişehir'i layık olduğu hizmetlerle tanıştırmak istiyorum. Çok gururluyum. Çünkü siz dava arkadaşlarımla bu kutlu yolculukta yalnız olmadığımı görüyorum. Ağır bir yükün altına girdiğimin, sorumluluklarımın farkındayım. Sizlerin de desteğiyle Eskişehir'i gerçek belediyecilik faaliyetlerinin gösterildiği bir şehir haline getirmek için çok çalışacağım. Bu şehirde doğdum, yaşadım. Bu şehrin her sokağını, caddesini, mahallesini, semtini çok iyi biliyorum. Bu şehirde yaşayan en küçüğünden en büyüğüne bütün hemşehrilerimin dertleriyle dertleneceğim. Tüm ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olacağım. Bunları da öyle oturduğum yerden, ofisten değil vatandaşlarımın yanında yapacağım. Kolay ulaşılır bir başkan olacağım. Zamanımın büyük çoğunluğunu çarşıda, pazarda, sokakta sizlerle geçireceğim. Ofiste oturmayacağım. Her işi bizzat teftiş edeceğim. Ben bu şehrin hizmetkarı olmaya talibim."

Hatipoğlu, kalbi Eskişehir için atan herkesle birlikte hizmet etmek istediğinin altını çizdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de 1 Nisan'da sadece büyükşehirde değil ilçe belediyelerinde de Cumhur İttifakı'yla birlikte gösterilen adayların, kentine, şehrine ve vatandaşına hizmet etmek üzere koltuklarını oturtacaklarını söyledi.

Hatipoğlu'nun Eskişehir'e hizmet etmek için can attığını kaydeden Dönmez, "Nebi Hatipoğlu kardeşimiz Eskişehir için yanıp tutuşuyor. Ben ondaki heyecanı bugüne kadar birçok arkadaşımızla karşılaşmama rağmen görmedim. Dedi ki 'Muhakkak bu seçimi almalıyız. İddialıyız, Ben iddialı olduğum yerde de bu seçimi alırım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz ve ildeki değerlendirmelerde dedik ki 'Madem iddialısın, o zaman bu iddianı ispatlamakla mükellefsin.' Ben inanıyorum ki Nebi kardeşimiz zorlanmadan bu seçimi alacak ve Eskişehir'e değer katacak. Eskişehir'i rekabette bir adım öteye koşturacak projeleri de hayata geçirecek. Ekiplerimizi hazırladık. Gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise 2024 Yerel Seçimleri öncesinde Eskişehir'de, büyükşehir ve 14 ilçe belediyesi için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Nasıl ki 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim zaferlerimizle anılan bir yıl olacaksa tıpkı bunun gibi 2024 senesi de Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimleri zaferiyle anılan bir yıl olacaktır. Bu çerçevede partimiz, ülkede istişare kültürünün en geniş ve en etkin şekilde uygulandığı siyasi bir teşekkül olarak 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmayı hedefledi." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle vererek vatandaşların desteğiyle Eskişehir'i yıllardır süren fetret devrinden mutlaka çıkaracaklarını vurgulayarak, "Eskişehir'in bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'in sorunlarını merkezi hükümetle uyum içinde çözeceklerini kaydetti.

Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, Eskişehir ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP il teşkilatları ile partililer katıldı.