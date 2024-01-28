Cumhur İttifakı\'nın İBB Başkan Adayı Kurum: "Yarı zamanlı değil, İstanbul\'a tam zamanlı hizmet edeceğiz"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Büyük Birlik Partisi'nin 31'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Kurum, "Yarı zamanlı değil, İstanbul'a tam zamanlı hizmet edeceğiz. Boş zamanlarında belediyeye uğrayan anlayışlar olmayacak. Milletin her zor anında yanında olanlardan olacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen 31'inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Programa İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Dursun Çağlayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve çok sayıda siyasi parti üyesi katıldı. İBB Başkan adayı Murat Kurum salondakilerle tek tek el sıkışıp selamlaştı. Salonda büyük bir ilgiyle karşılanan Kurum katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

"Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, Türk milletinin gönlünde, kalbinde daima yaşayacaktır"

Büyük Birlik Partisi'nin 31. Kuruluş Yıldönümünde konuşan Murat Kurum, "Böylesine müstesna bir gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli ve manevi değerlerimizin yiğit savunucusu şehit Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Biz çok iyi biliyoruz ki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, Türk milletinin gönlünde, kalbinde daima yaşayacaktır, ilelebet var olacaktır. Biz de bu ülkeye hizmet etmiş güzel adamların yolundan gitmek için bu milletin dualarında yer almak için "Gazi alperenler, işe koyulun! Gayrı söze vakit, az verilmeli" diyoruz ve her sabah bu şuurla İstanbul için yollara düşüyoruz" dedi.

"Bu sadece bizim umurumuzdadır"

İstanbulluların yaşadığı sıkıntıları dile getiren Kurum, "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesi her bir vatandaşımızın hayatından üç buçuk yıl çalanların, ulaşıma dair tek bir proje dahi yapamayanların dert ettikleri bir çile değildir. Bu çilenin çözümü İstanbul'a onlarca yeni metro, tramvay, tünel, kavşak, binlerce kilometre yolu, yüzlerce otoparkı yapmak için projelerini hazırlayanlar ve o amaç için çalışanlardır. İstanbul'un içinde bulunduğu deprem tehdidi evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize, 100 bin konut sözü verip, yüzde 5'ini bile tutamayanların umurunda bile değildir. Bu sadece bizim umurumuzdadır. 650 bin yeni yuva kurmak için tüm ekibiyle hazır durumda olanların, Kağıthane Yahya Kemal'de, Bayrampaşa'da, Üsküdar, Okmeydanı ve İstanbul'un 39 ilçesinde yüzlerce yeni yuva yapanların umurundadır" şeklinde konuştu.

"Yarı zamanlı değil, İstanbul'a tam zamanlı hizmet edeceğiz"

İstanbul'daki hizmetlerini yetersizliğinden bahseden Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un olası bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler bu milletin evini, dükkanını su bastığında İstanbul'da olmayanların aklından bile geçmez. Bu çözümler İstanbul'un her yerinde afet yönetim merkezleri, yeni yüzlerce çok amaçlı toplanma alanı, lojistik destek merkezleri, yeni acil yardım hastaneleriyle afetlere hazır bir İstanbul için yola çıkanlardadır. Yani çözüm bizdedir, çözüm Cumhur ittifakındadır. Ücretsiz ulaşım sözü verilip kandırılmış delikanlılarımızın yanında bizler duracağız. Geçici, plansız, adaletsiz sosyal politikalar yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında bizler yer alacağız. Kalıcı, planlı, adil sosyal belediyeciliği İstanbul'a yeniden biz getireceğiz. Sadece İstanbul diyeceğiz. Yarı zamanlı değil, İstanbul'a tam zamanlı hizmet edeceğiz. Boş zamanlarında belediyeye uğrayan anlayışlar olmayacak. Milletin her zor anında yanında olanlardan olacağız."

"2019 ve 2024 yılları arasında geçen zaman İstanbul için kaybedilmiş zamandan ibarettir"

Son 5 yılın İstanbul için zaman kaybı olduğunu belirten İBB Başkan Adayı Kurum, "Şunu çok iyi biliyorum ki, Büyük Birlik Partisi'nin her bir mensubunun harcında şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhu vardır. Ben biliyorum ki, vatan ve millet sevdalıları 31 Mart günü de kurduğumuz bu gönül ittifakında bu kardeşinizin yanında olacaktır. Çünkü bizim birlikteliğimiz gönül birlikteliğidir. Büyük bir birliğin ittifakıdır, tarihin ittifakıdır, millet sevgisinin ittifakıdır, cumhurun ittifakıdır. Türk milliyetçisi kardeşlerimden bir tanesinin şöyle bir paylaşımına denk geldim: "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!" İstanbullu kışı geçirdi ama yediği ayazı unutmayacak. Çünkü 2019 ve 2024 yılları arasında geçen zaman İstanbul için kaybedilmiş zamandan ibarettir. Son beş sene, aziz İstanbul'un tahribat döneminden başka bir şey değildir. Geçmekte olan 1825 gün, İstanbul'un "Fetret Devri" olarak tarihe kaydedilecektir. 31 Mart akşamı İstanbul'u fetret devrinden hep beraber kurtaracağız. Yeniden yükselişini Cumhur İttifakı'mızla herp berber başaracağız" ifadelerine yer verdi.

"Murat Kurum hepimizin adayı hepimizin de başkanı olacak"

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul seçimleri çok önemli. Bir 5 yılı daha kaybetmeye değerlerimizden, inançlarımızdan, kültürümüzden kopuk bir şekilde yönetilmesine tahammülümüz yok. İstanbul'umuzun aynı şekilde bu devlete savaş açmış başkaldırmış binlerce şehidimizin 10 binlerce masum insanımızın katilleri olan terör örgütünün uzantılarının yönetiminde yer aldığı bir şekilde yönetilmesine de tahammülümüz yok. İstanbul'umuz da yaşanacak bir depremde belediye olarak 5 yılda hiçbir hazırlığı olmadığını gördük. İstanbul'umuza ilave hiçbir baraj yapılmadığını gördük. Trafik sorununun gittikçe büyük bir çile haline döndüğünü gördük. Bütün bunlara son vermek için Cumhur İttifakı'yla birlikte gece gündüz çalışacak aziz İstanbul'u sayın Murat Kurum kardeşimizi belediye başkanı yaparak bu esaretten bu zulümden hep birlikte kuracağız. Cumhur İttifakı olarak birlikte kazanıp birlikte yöneteceğiz. Murat Kurum hepimizin adayı hepimizin de başkanı olacak" dedi. - İSTANBUL