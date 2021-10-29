Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok - Son Dakika

Aralarında Sputnik ve DW Türkçe'nin de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. CHP ile İYİ Parti öncülüğündeki Millet İttifakı'nın olası ortak cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilmesine ve adaylığı halinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in itiraz etmeyeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Yavaş, tek amacının Ankara halkının en üst düzeyde belediyecilik hizmeti alması olduğuna dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI GURUR VERİCİ OLUR"

Yavaş, "Ben aynı anda sakız çiğneyip, bisiklet sürebilirim ama belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir hedef içinde olamam. Ankara halkına vaatlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye anket yaptırmadım. İnsanların bana sempatiyle yaklaşmasından memnunum. Sayın Akşener de iltifat ediyor. Kendisiyle görüşmüş değilim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gurur verici olur, ama ben zengin bir Ankara hedefine odaklanıyorum" dedi.

"ANKETLERDE BENİMLE İLGİLİ MEMNUNİYET DÜZEYİ YÜZDE 74'LERDE"

Ankara'da kendisine oy versin vermesin herkesi memnun etmek için çalıştığını ve birtakım anketlerde kendisiyle ilgili memnuniyet düzeyinin yüzde 74'lerde gösterildiğini belirten Yavaş, bu oranı yüzde 90'ların üstüne çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi. Yavaş, 'Bana oy vermeyen bir kişinin dahi memnuniyetsizliği basına yansımadı. Herkese eşit mesafede duruyorum ve belediye hizmetlerimle bu konuda bir model ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜGVA'YA AİT BİR YER VAR, HUKUK YOLUYLA GERİ ALACAĞIZ"

Yavaş, belediyecilik hizmetlerini yürütürken Gökçek döneminden kalma sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını sürdürdüğünü anlattı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşinin bir vakfı olduğunu ve o vakfa çok sayıda otopark tesis edildiğini aktaran Yavaş, "Bir spor kulübüne ve kendi televizyon kanalındaki isimlere park ve iş yeri verilmiş. Hepsiyle hukuk mücadelemiz sürüyor. Mesela TÜGVA'ya ait de bir yer var. Düzenli kira ödüyorlar. Kirasını veriyorlar, boş tutuyorlar. Bunların hepsini hukuk yoluyla geri alıp, Ankara halkına kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞINA ÇAĞRILMADIM"

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Bahçesi açılışına ise kendisinin davet edilmediğini açıkladı.