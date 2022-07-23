Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye bir algı var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye bir algı var

23.07.2022 21:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye bir algı var

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Ortada yeni bir dünya var. Bu dünyada yeni düzen oluştu mu? Bu tartışılır. 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye tanımlanan bir algı var" dedi.

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Ortada yeni bir dünya var. Bu dünyada yeni düzen oluştu mu? Bu tartışılır. 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye tanımlanan bir algı var" dedi.

Trabzon'da, 'Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar' paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ahmet Selim Köroğlu ve danışman Ayhan Oğan katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ortada yeni bir dünya olduğunu söyledi. Uçum, "Bu dünya da yeni düzen oluştu mu? Bu tartışılır. 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye tanımlanan bir algı var. Bu tanımlamaya baktığınız zaman Çin oradan bir kutup olarak yükseliyor. Rusya o taraftan bir kutup olarak yükseliyor. Hindistan'ın başka bir pozisyonu var. Latin Amerika'da Brezilya'nın başka bir pozisyonu var. Batı Avrupa, Avrupa Birliği üzerinden kutup olma varlığını sürdürmeye çalışıyor. İngiltere kendine yeni bir kutup oluşturmaya çalışıyor. ABD azalan gücünü toparlamak için biraz rotasını şaşırmış bir şekilde birtakım yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor. Bir de eski dünyanın merkezi olan Orta Doğu'da ve Orta Doğu'nun merkezi olan Türkiye'de, Avrupa ve Asya'nın ortasındaki Türkiye'de bir kutup yıldızı gibi yükselen bir realiteyle karşı karşıya kalıyoruz. Dünya'da bir düzen yok. Bu dünya şu anda çıplak güç savaşlarının son derece açık bir şekilde ortada olduğu bir dünyadır" diye konuştu.

'YAŞADIĞIMIZ DÜNYA REFERANSSIZ BİR DÜNYADIR'Çıplak güç savaşları yaşandığını söyleyen Uçum, "Çünkü geçmişe baktığımızda yine güç savaşları vardı. Fakat bu güç savaşları çeşitli meşruiyet kılıfları ile örtülmeye çalışılıyordu. Mesela uluslararası diplomasi kuralları, uluslararası hukuk, uluslararası ekonomik kurallar denirdi; ama bu kuralların hiçbiri aslında gerçekte işlemezdi. Şimdi bu güç savaşlarının özelliğine baktığımızda ekonomik, askeri, siyasi, iletişim algı güç savaşları var. Şimdi böyle bir dünyada bir tanımlama yapmamız gerekirse içinde yaşadığımız dünya referanssız bir dünyadır. Bu dünya içerisinde hiçbir güç odağı bir referansa, kendi ihtiyaçları ve çıkarları dışında herkesi bağlayan, başka ülkeleri de bağlayan ortak bir referansa dayanmıyor. Risk böyle bir dünyada yaşamaktır. Böyle bir dünyada yaşıyorsak risk altındayız. Sadece bizim açımızdan değil, bütün ülkeler açısından risk. Fakat bizim açımızdan riskler katlanarak üstümüze geliyor. Çünkü bizim bulunduğumuz pozisyon, coğrafi pozisyon, bizim tarihimiz, bizim kültürümüz, bizim gelenekten geleceğe uzanan vizyonumuz, bizim 20'nci yüzyıldaki cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan kuruluşumuzu tamamlama çabamız bir tehdit olarak görünüyor" dedi.

Panele katılan Başdanışman Ayşe Nur Bahçekapılı, Ahmet Selim Köroğlu ve danışman Ayhan Oğan da birer sunum yaptılar.


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Kaynak: DHA

Mehmet Uçum, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 'Çok kutuplu dünyaya gidiş' diye bir algı var - Son Dakika

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