Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze'deki İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi. Terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları da görüş alışverişinde bulunulan konular arasında yer aldı.

03.06.2024 23:46
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CUMHURBAŞKANI Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildiği öğrenildi.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı terörle mücadele iş birliği konusunu da değerlendirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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