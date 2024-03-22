Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2028'de KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2028'de KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2028\'de KAAN\'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 2028 yılında KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceklerini ve gök vatanı KAAN ile koruyacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarından bahsederek, terörle mücadelede kullanılan insansız hava araçlarının başarılarının artık herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

22.03.2024 17:42  Güncelleme: 18:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2028 yılında KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Bu tarihten itibaren gök vatanımızı KAAN ile koruyacağız. İnsansız hava araçlarımızın başarılarını artık cümle alem biliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuştu. Çankırı il merkezindeki Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanını binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çankırı'ya bugüne kadar mahcup olmadık, yine olmayacağız. Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalarda Hüseyin Bey'den. TOKİ yoğun çalışmalarla yanınızda. Fabrikalar da Başkan Hüseyin Bey'den. Sizlerin bu halini gördükten sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım. Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla ter dökerek, daha fazla eser ve proje üreterek ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı istiyorum. Aşk ile koşan yorulmaz diyerek ülkemize ve milletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz. Sadece Mart ayının başından itibaren doğudan batıya, kuzeyden güneye 23 farklı ilimizi ziyaret ettim, bu tarz mitingler yaptım. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra, şehit ailelerinden sağlık personelimize, şoförlerimizden vakıf ve derneklerimize toplumumuzdan her kesimden insanımızla kucaklaştık, hasbihal ettik, iftar sevincini paylaştık" dedi.

"İnşallah 2028 yılında KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz"

Türkiye'nin hedefleri ile ilgili konuşan Erdoğan, "Mazlumlara el uzatmak, zalimlerin zulümlerine dur demek, Gazze başta olmak üzere kardeşlerimize yardımcı olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Deprem bölgesinde inşasını tamamladığımız 76 binden fazla konutun kuralarını çekerek depremzedeleri yeni yuvalarına yerleştirdik. Bunun gibi nice hamle, nice faaliyetle Türkiye'yi büyütmenin, Türkiye yüzyılını inşa etme çabasındayız. Bizim gündemimizde deprem bölgesi var, bizim gündemimizde dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz var, bizim gündemimizde aziz milletimizi layıkıyla temsil etmek var, bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var, bizim gündemimizde ülkemizin ekonomisini güçlendirmek, ihracatını arttırmak, tarımını, turizmini, sanayisini geliştirmek var, bizim gündemimizde Türkiye'yi dünyanın devler ligine yükseltmek var. Savunma sanayisinde her gün yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bir dönem toplu iğne üretmezken, tabanca bile yapamıyorken, bugün kendi gemimizi, tankımızı, füzemizi, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. KAAN'ın göğe doğru süzülüşünü izlediniz değil mi? Uçak teker keserken sizlerin de gözü doldu, göğsü kabardı mı? Bizlere bu günleri gösteren Allah'a hamd olsun. Her türlü ambargoya rağmen 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. 'Yapamaz' dediler, yaptık. 'Uçmaz' dediler uçurduk. Önümüze engel çıkardılar, hepsini tek tek aştık. Ülkemizdeki müzmin muhalifler 'kalorifer peteği' diyerek bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN savaş uçağımız dostlarımıza güven, düşmanlarımıza büyük korku saldı. Asya'sından Avrupa'sına ve Amerika'sına bu teknolojiye sahip olduğunun ne manaya geldiğini bilenler KAAN'ı çok yakından takip ediyor. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Bu tarihten itibaren gök vatanımızı KAAN ile koruyacağız. İnsansız hava araçlarımızın başarılarını artık cümle alem biliyor" diye konuştu.

"Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz"

Teröristlere göz açtırılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın 50'ye yakın ülkesinde TB-2'ler, Akıncılar, Ankalar, Aksungurlar kullanılıyor. SİHA'lar terörle mücadelede bize kritik kabiliyetler kazandırıyor. Bölücü terör örgütü mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kast etmenin, vatan evlatlarına saldırmanın bedelini bu katil sürülerine çok ağır bir şekilde, misliyle ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu'nun ardından daha büyük bir uçak gemisi yapmanın hazırlıklarına başladık. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2028'de KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz - Son Dakika

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