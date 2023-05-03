Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlüye verilen cezayı affetti

Bugün Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında 4 hükümlü affedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlarda bu isimlerin eski Korgeneral Çetin Saner, Mehmet Emin Alpsoy, Nihat İliman ve Sedat Çelik olduğu öğrenildi.
Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.
Diğer yandan kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.
İşte o kararlar:
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