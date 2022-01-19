Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1)

19.01.2022 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mersin Sakarya, Samsun, Sivas ve Yozgat illerinden gelen muhtarlarla birlikte olduklarını belirtti.

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı muhtarların aralarında olamadığını ifade eden Erdoğan, muhtarlarla geniş katılımlı ilk toplantıyı 2015 Ocak ayında yaptıklarını anımsattı.

Ülkedeki tüm muhtarlarla bir araya gelme sözünü tutarak Mayıs 2019'a kadar 50 ayrı toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, birkaç istisna dışında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasındaki 400 kişilik toplantı salonunda başladıkları buluşmaları sergi salonuna aldıklarını söyledi.

Erdoğan, ilk 50 toplantıda 35 bine yakın muhtarla yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını, bugün de yaklaşık 1500 muhtarla birlikte olduklarını aktardı.

"Muhtarlarımızın vasıtasıyla vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözüm yoluna koyduk"

Bu durumun ülkede hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir başbakanın, hiçbir siyasetçinin başaramadığı bir rekor olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerle uzun süredir devam ettirdiğimiz bu buluşmaların hayırlı neticelerinden biri de hem muhtarlarımızın hem de onlar vasıtasıyla mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın pek çok sıkıntısını çözüm yoluna koymuş olmamızdır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde giderek daha etkin şekilde kullanılmaya başlanan bir muhtarlık bilgi sistemi kurduk. Yine İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçen Muhtarlar Daire Başkanlığı vasıtasıyla sizlerin meselelerinin Ankara'da en üst düzeyde ve tek elden takip edilmesini sağladık. Bununla kalmadık, muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere illerimizde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik. Muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz bir toplantıda dile getirilen teklif üzerine 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik."

Muhtarların özlük hakları

Erdoğan, muhtarların özlük haklarında, SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti başta olmak üzere pek çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti hükümetlerinden önce bu düzenlemelerin olmadığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunların hepsini gerçekleştirdik. Bu vesileyle sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları neydi? 97 liracık. Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine kadar çıkarmıştık. Ayrıca 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muafiyet sağladığımız silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. İşte şimdi de yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil, ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı, inşallah bu kanun değişikliğiyle Cumhur İttifakı'nın bir icrası olarak bunu da göreceksiniz."

Erdoğan, bir başka önemli çalışmalarının da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy konağı tarzında ve mahalli mimariye uygun şekilde inşa edecekleri muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladıklarını, yerlerini önemli ölçüde belirlediklerini, inşasına yakında başlayacaklarını ifade etti.

"Muhtarlarımıza ne söz vermişsek hepsini yerine getiriyoruz"

Kadın muhtarların görev yaptığı yerlere öncelik vermek suretiyle muhtarlık hizmet binalarını güvenlik kamerası sistemleri ile donattıklarına dikkati çelen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konukevini de inşallah 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hizmete açıyoruz. Vilayetler evi var ya onun bir benzerini de muhtarlarımız için yapıyoruz. Yani muhtarlarımızın, Ankara'ya geldiği zaman oturacağı, buluşacağı, kalacağı bir yeri olsun istedik. İçişleri Bakanı'mız da bunun adımını attı, atıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni muhtarlarımızın istifadesine açarak gereken bilgilere buradan ulaşılmasını sağlıyoruz. Afetler sonrası, AFAD'ın gönderdiği ayni yardımların dağıtımıyla ilgili de muhtarlarımızın kullanabileceği bir sistem kuruyoruz. Görüldüğü gibi muhtarlarımıza ne söz vermişsek hepsini de yerine getirdik, getiriyoruz."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1)

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Muhtarlık, Muhtar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız         
16:09
Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı         
15:59
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:19:05. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement