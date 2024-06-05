Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 ayda 150 gazeteciyi katledenler hala basın hürriyetinden bahsedebiliyor"

"Yıllardır bize basın özgürlüğü dersi veren Filistin topraklarında yaşananlara sesini çıkarmıyor"

"Bugün soykırım karşısında üç maymunu oynayanlar alınlarına yapışan kara lekeyi ömürleri boyunca silemezler"

"Gündemini millete ve milletin değerlerine sabitlemiş yayıncılığın önemini her geçen gün daha kavrıyoruz"

"Sizler 17-25 Aralık yargı darbe girişiminde milli iradenin sesi oldunuz"

"İsrail güçleri tarafından Filistin'de şehit edilen gazeteci meslektaşlarınızın hatıralarına ve mücadelelerine sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.