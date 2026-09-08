Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 5 büyükelçiden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam'ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered'i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.