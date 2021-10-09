Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar - Son Dakika

AK Partili vekilin bu etiketler için yaptığı yorum vatandaşı çok kızdıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlar ve açılışlara katılmak üzere Adana'ya gitti. Adana Lezzet Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nin de açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Biz de işte bu güzel türküdeki davete icabetle bugün Adana'dayız. İnşallah Adana'nın kebabından yiyeceğiz, şalgamından içeceğiz. Adanalıların gönlünden kopup gelen sevgisiyle de bu güzel buluşmamızı taçlandıracağız" dedi.

GENİŞLETİLMİŞ İL TOPLANTISI'NA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Adana Genişletilmiş İl Toplantısı'na geçti. Burada da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Adana'nın evladı merhum Murat Göğebakan'a hep birlikte birer Fatiha okuyalım. Sevgili Adanalılar, il teşkilatımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum. Bugün Adana bir başka güzel. Her birinize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AÇILAN PANKART DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında açılan pankart ise hemen göze çarptı. AK Partili gençler tarafından açılan dev pankartta, "Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen ilgi nedeniyle partililerine teşekkür etti.