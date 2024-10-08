Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Politika

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Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

YILLAR SONRA YAN YANA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde organizasyon eksikliğinden dolayı siyasiler zor anlar yaşadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazında Erdoğan'ın bir dönem beraber yol yürüdükleri Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu uzun yıllar sonra yan yana gelmesi dikkat çekti.

Cenaze töreninden kareler;