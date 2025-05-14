Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de, artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yatırımcılara çağrıda bulunan Erdoğan, "Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Terör sebebiyle 40 yıldır ülkemize kullandırılmayan kaynakları harekete geçirmeye zaten başlamıştık. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Tekstilden makineye, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, tarihi ve tabii güzellikleriyle eşsiz hazinelere sahip bölgeyi, turizmin en gözde destinasyonu haline getireceklerini belirtti.

Güneydoğu'nun mümbit topraklarını, sulamadan tohuma, her alanda verimli tarım projeleriyle buluşturacaklarını, gıda sektöründeki küresel liderliklerini pekiştireceklerini vurgulayan Erdoğan, gençleri ve kadınları sosyal ve ekonomik gelişmenin öncü aktörleri haline getireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece güvenlik ve huzur bakımından değil turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Tüm bunları hayata geçirmek için gereken planlamalara, çalışmalara, hazırlıklara şimdiden başladık. İnşallah bu tarihi fırsat, küçük hesaplar veya uluslararası ayak oyunlarıyla heba edilmeden, samimi bir iklimde tekemmül eder. Biz, 'Terörsüz Türkiye' menziline varılması için kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz."

"Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği aranan ülkelerden biri Türkiye'dir"

Bulundukları makamın omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereğini layıkıyla yapacaklarına işaret eden Erdoğan, 86 milyonun tamamına güven veren duruşlarını sonuna kadar koruyacaklarını söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Örgütün fesih ve silah bırakma kararı sonrasında vatandaşlarımızın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale hep birlikte yürüyeceğiz. 40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken, 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyen tuzu kurulara ise sadece acıyarak bakıyoruz, onlara da Allah'tan basiret ve feraset diliyoruz. Türkiye'de huzurun, kardeşliğin, dayanışmanın daha da güçlenmesi için büyük bir gayretle çalışırken, bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz Türkiye'dir."

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, "Bu görüşmemizin altında yatan neydi? Özellikle bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz, buydu." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu binlerce yıllık devlet tecrübesi, güçlü siyasi liderliği ve yetişmiş diplomatlarıyla bu alanda istisnai bir konumda olduğunu belirtti.

Bölgesel barış ve istikrar için attıkları adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabildiklerini vurgulayan Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşı, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim, Gazze soykırımı, Somali ve Etiyopya arasında yürütülen görüşmelerde ilkeli, tutarlı, adaletli ve hakkaniyetli politikalarıyla muhataplarının itimadını kazandıklarını ifade etti.

"Ateşe benzin dökenlerden değil, söndürmek için seferber olanlardan olduk"

"Dost acı söyler" prensibiyle her zaman doğruları söylediklerine dikkati çeken Erdoğan, "Ateşe benzin dökenlerden değil, söndürmek için seferber olanlardan olduk." diye konuştu.

Erdoğan, bölgede ve küresel ölçekte barıştan, huzurdan, demokrasi, güvenlik ve istikrardan başka hiçbir gayelerinin olmadığını vurguladı.

Son günlerde baş döndürücü bir hal alan diplomasi trafiğinde de bunu başarmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, dün Suudi Arabistan'da 'Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını' açıklayan Amerikan Başkanı Sayın Trump'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gazze'de, artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz."

Barış diplomasisi trafiği videosu

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış diplomasisi faaliyetlerini hatırlayalım" diyerek partililere hazırlanan videoyu izletti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda bugüne kadar atılan adımlar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Hindistan-Pakistan geriliminde, Suriye'de, Karabağ'da, Somali ve Etiyopya'da yürüttüğü barış diplomasisi trafiğinin anlatıldığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiirini seslendirdiği görüntüler de yer aldı.

Videonun ardından Erdoğan, "Allah'a hamd olsun böyle bir memlekete sahibiz. Dört bir yanıyla bizi birbirimize bağlayan böyle bir memleket." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)