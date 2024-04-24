Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier\'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. Steinmeier'in makam aracını süvariler karşıladı. İki lider baş başa görüşmeler yapacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

24.04.2024 14:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.

Konuk Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Steinmeier'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Ardından baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, ikili ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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