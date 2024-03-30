Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi?" - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'e hizmeti olmayanların yer yakmasının cürmü kadar olacağını belirtti - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 7 gün 24 saat vatandaşlara cevap verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Tip-1 Diyabetli çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtım programında yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ve refahlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, çocuklara destek olmak amacıyla Tip-1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocuklarına glikoz ölçüm cihazı verdiklerini ve bu cihazın çocukların sosyal hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği saldırıların biran önce sona erdirilmesinin ve halka acilen insani yardımların ulaştırılmasının insanlığın boynunun borcu olduğunu kaydetti. TYB, İsrail'in Gazze saldırıları ve insanlık dışı zulme dikkat çekmek amacıyla birlik binasında 'Gazze Çalıştayı' düzenledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı'nın ihalesini yapacaklarını belirterek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'den çıktığını ve Trabzon'a da geleceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da devam eden ve yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda, İstanbul'da ve diğer bazı yerlerde kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşandığını belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 500 bin olduğunu vurgulayarak, gençlerin desteğiyle milli iradenin sandıktan en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular.
Diyarbakır'da, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları, dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi. Seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için okul girişlerine yönlendirme yazıları asıldı. Diyarbakır'da 1 milyon 160 bin 272 seçmen, 3 bin 963 sandıkta oy kullanabilecek.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Nebi Hatipoğlu, çöp toplarken siyasi görüşünü belirten Sezai Menkiz'i linç edenlere cevap vermek için onu ziyaret etti ve elini öptü.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiklerinde emeklilere büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceklerini bildirdi. Ayaydın, ayrıca kentteki alt ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini ve çeşitli projelerle hizmet sunacaklarını belirtti.
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