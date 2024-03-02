Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarında yerimizi almaktır"

"Gençlerimize, siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla her alanda iftihar edeceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz"

" Bizim hastanelerimiz kadar modern, bizim okullarımız kadar yeni, bizim yollarımız kadar konforlu, bizim havalimanlarımız kadar ferah eserleri dünyada zor bulursunuz"

"Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayide, turizmde, diğer alanlarda hayata geçirile hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez"

"Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35 ile 40 üzerinde olanlar iyi bilir. Her bakımdan tel tel dökülen hastaneleri hatırlayın. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın"

"Doktor bulmanın, ilacı temin etmenin ayrı dert olduğu o çarpık sistemi hatırlayın. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel krizlere rağmen Türkiye'nin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, " Cumhuriyetimizin ikinci asrına armağanımız olan Türkiye yüzyılıyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarında yerimizi almaktır. Gençlerimize, siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla her alanda iftihar edeceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Hizmete açtığımız her yeni yatırımı bu yolda atılmış bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Antalya Diploması Formu için geçtiğimiz Perşembe günü Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez ilçesindeki mitingin ardından yine aynı ilçede yer alan Antalya Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının resmi açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada "En ileri tıp teknolojileri donatılan Antalya Şehir Hastanemiz, 1500 yatak kapasitesi ile en değerli turizm ve üretim markalarımızdan birisi önemli bir katkı sağlayacaktır. Hastane bünyesindeki merkez ve ünitelerle Antalyalılara en kaliteli sağlık hizmetlerini vereceğiz. 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ise hastanemize ulaşımın en rahat şekilde yapılmasına olanak verecek. Hastanemiz ile bağlantı yolunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı tebrik ediyorum. Hastanelerimizde dertlerine derman arayacak Antalyalı kardeşlerimize şifa diliyorum" dedi.

"Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35 ile 40 üzerinde olanlar iyi bilir"

İktidara gelirken 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bunlar eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak sıralamıştık. Bunlara ülkemizin diğer tüm başlıklardaki yatırım eksiklerini de ilave ettik. Altyapısı, sistemi ve insan kaynağı ile bu alanlarda yaptığımız reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35 ile 40 üzerinde olanlar iyi bilir. Her bakımdan tel tel dökülen hastaneleri hatırlayın. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Doktor bulmanın, ilacı temin etmenin ayrı dert olduğu o çarpık sistemi hatırlayın. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık. Şehir hastanelerimiz bu gayretin ürünü. Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi biriminin bir arada buluşturan bir sistem kurduk. Hastası, hasta yakınıyla vatandaşımızın şehrin bir ucundan diğerine koşturmasının önüne geçtik" ifadelerini kulandı.

"Arkasında çok ciddi emeğin, kaynağın yattığı iftihar tablosunun kıymetini iyi bilelim"

Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın sözlerinden alıntı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehir hastaneleri ülkemize mahsus yeni bir sağlık hizmetidir. Böylesine orijinal bir sistemin eksiklikleri, aksaklıkları çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki serzenişlerinin farkındayız. Bunları da en kısa sürede gidereceğiz. Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız. Eskiden insanımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi Türkiye dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden birisi haline geldi. Kanuni, devlet feda olsun ama insanımız yaşasın diyor. Bu gelişme kendi kendine olmadı. Arkasında çok ciddi emeğin, kaynağın yattığı iftihar tablosunun kıymetini iyi bilelim."

"Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez"

"Milletimiz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor ve hayır duasını her fırsatta ifade ediyor" diyen Erdoğan, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya'nın bir karar verecek. Durmak yok. Artık yeter, yeni bir adım atalım diyeceğiz. Birilerinin dediği gibi, 'Herkesi başkanı. Herkesin başkanı ne yaptı Antalya'da. Hiçbir şey yok, tabelalarda herkesin başkanı. İfadesi kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, çarpık ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı herkes biliyor. Antalya bir turizm kenti ama doğru dürüst havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Bizimle birlikte terminal binalarımızdan tutunuz, pistlerine, uçak seferlerine varıncaya kadar hepsi bir başka oldu. Şimdi hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmet etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayide, turizmde, diğer alanlarda hayata geçirile hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez" diye konuştu.

"Zor bulursunuz"

Türkiye'nin 60 milyon turist ve geliriyle büyük bir patlama yaşayarak yola devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bu atılan atılımların neticesidir. Güzle işleri takdir etmek erdem işaretidir. Türkiye'nin avantajı, geçmişte sağlam ve işler bir altyapısı olmadığı için, ihtiyaçlarını en son teknolojiye ve sisteme dayalı olarak karşılama imkanına sahip olmasıdır. Bizim hastanelerimiz kadar modern, bizim okullarımız kadar yeni, bizim yollarımız kadar konforlu, bizim havalimanlarımız kadar ferah eserleri dünyada zor bulursunuz" açıklamasına yer verdi.

"Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarında yerimizi almaktır"

Erdoğan, gelişmiş ülkelerin 50,100,150 yıl önce tamamladıkları alt yapıyı, Türkiye'nin son çeyrek asırda tamamlayıp onlarla rekabet eder hale geldiğine vurgu yaparak, "Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinde bu gerçeğin çok büyük bir etkisi var. Cumhuriyetimizin ikinci asrına armağanımız olan Türkiye yüzyılıyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarında yerimizi almaktır. Gençlerimize, siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla her alanda iftihar edeceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz Hizmete açtığımız her yeni yatırımı bu yolda atılmış bir adım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca: "Şehir hastane sayımız 24'e ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastaneyi 32 ayda bitirip hizmete açtıklarını söyledi. Çok sayıdaki hastaneyi tek çatı altında toplayan şehir hastane sayısının 24'e ulaştığını aktaran Koca, "Sağlık hizmetlerinin 4'te 1'ini artık şehir hastanelerimizde vermekteyiz. Geçmişle kıyaslanamayacak bir güç ve konfordur gelinen nokta. Türkiye Yüzyılı sağlıkta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından daha 2013'te başlatılmıştır. 2002 yılından bu yana Antalya'da 26 hastane, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, toplam 60 sağlık hizmeti açtık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Türkiye'nin cennet köşesi olan Antalya'ya her ziyaretlerinde yeni bir proje hayata geçirdiklerini ve Antalya Alanya otoyolunun yapımına da en kısa sürede başlayacaklarını müjdeledi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, açılış kurdelesin kesti ve Antalya Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.