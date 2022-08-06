Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikar. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik. İstanbul'dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Bunun arkasında bu şekilde sırada olan 20 civarında gemi var. Hepsinden öte, şu anda Rusya diyor ki 'Bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var, gücümüz var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?" - ANKARA