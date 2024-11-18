Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese\'yi kabul etti

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.