Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz' ifadelerini kullandı. AFAD'ın koordinasyonunda 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başlandığı belirtilen paylaşımda, Bangladeşli kardeşlerin yalnız bırakılmayacağı ve yaralarının sarılmaya çalışılacağı vurgulandı.

28.08.2024 14:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD'ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz' - Son Dakika

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