Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı deşifre olacaktır" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı deşifre olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı deşifre olacaktır" "Yaşanan olaylar ve sokak terörü, soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere videomesaj yolladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

30.03.2025 19:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı deşifre olacaktır"

"Yaşanan olaylar ve sokak terörü, soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere videomesaj yolladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımız ile birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Kongre sürecimizde görevlerini devreden arkadaşlarımıza emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet sancağını devralan kardeşlerime başarılar niyaz ediyorum. Bayramın manevi ikliminin aramızdaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine, mücadele azmimizin perçinlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gazze ve Batı Şeria'dakiler ile tüm Filistinli kardeşlerimizi bir kez daha hürmet ile selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyoruz. Geçen sene 8 Aralık'ta komşumuz Suriye'den 14 yıl sonra büyük bir müjde aldık. 1 milyon insanın hayatına mal olan, birçok tarihi şehrin yıkılmasına, zarar görmesine sebep olan Suriye'deki zulüm hamd olsun son buldu. Suriye'nin önünde açılan yeni yolun tüm bölgemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılık ile yürüyecek, Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Alevi'si ile herkesin huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Örgütün kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılık ile ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız. Ana kademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmeleri bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Kültür, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı deşifre olacaktır' - Son Dakika

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