Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." ifadelerini kullandı.

08.03.2024 21:21  Güncelleme: 22:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.

"31 MART TÜRKİYE'DE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmayı şereflendirdikleri için gençleri en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi. Çok önemli bir dönemin arifesinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 22 gün kaldığını anımsatarak, 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek, gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler, beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirdi.

"YASANIN VERDİĞİ YETKİYLE BU SEÇİM SON SEÇİMİM OLACAK"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

Gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • yağız spotcu: çok şükür ama paraları bırakın bi zahmet 152 135 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Yok canım bence bi 5 sene daha yap başkanım 110 135 Yanıtla
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  • Mustafa AKKURT: Ulan nedense hic inanasim gelmiyor ya Birtek benmi boyle dusunuyorum bilemedim :) 101 16 Yanıtla
  • ramazan yazar: Babadan oğula gecmiyormu bu sistem..bir çare bulalım yeni yasa fln 75 23 Yanıtla
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  • Necati Kaya: İşte verdiğin gerçek müjde bu. Acindir bakalim kendini. Mesela bundan sonra ben mekan değistireceğim de.. Daha başka bir koz varmiydi. 53 10 Yanıtla
  • Kadir Can: Şikebaceli sen her yere yorum yaziyon anca boş konuşma yapiyon 6 gol yeterlimi 14 34
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