Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'de! Gündemdeki en kritik konu başlığı Tahıl Koridoru

Rusya plakalı araçların bir ülkeye daha girmesi yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 00.25'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.

SALI GÜNÜ KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda 19 Eylül Salı günü konuşma yapması bekleniyor. Tahıl koridorunun canlandırılması, Karadeniz'de istikrar, Suriye, Kafkasya ve Balkanlar'daki gelişmeler, mülteciler ile yabancı düşmanlığı ve Batı'da yükselen İslam karşıtlığı konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana eksenini oluşturacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ TAHIL KORİDORU

Erdoğan BM zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya'nın geçtiğimiz aylarda tek taraflı olarak feshettiği ve yeniden canlandırılması için Türkiye'nin büyük çaba verdiği Tahıl Koridoru Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde ana gündem maddesi olacak. Rusya- Ukrayna savaşı, Kafkasya'daki son gelişmeler, Balkanlar'daki son durum, Türkiye'nin talepte bulunduğu F-16 Blok 70 ve modernizasyon kitlerinin tedariki ile İsveç'in NATO üyeliği konusu da görüşmelerde ele alınacak.