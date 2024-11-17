Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'ya Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya\'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya hareket etti. Zirvede 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında görüşmeler yapacak ve diğer liderlerle bir araya gelecek.

17.11.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Brezilya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janerio'da düzenlenecek 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri zirve sırasında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer ilgililer uğurladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, G20 Liderler Zirvesi, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi, Rio De Janeiro, Diplomasi, Politika, Brezilya, ankara, Dünya, Rio, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'ya Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
08:02 Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti’ye üye olurdu Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
01:53 Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 10:15:28. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'ya Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.