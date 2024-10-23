Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gitti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya\'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-24 Ekim tarihlerinde Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gitti. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda uğurlandı ve zirve sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

23.10.2024 11:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'CAN' ile saat 10.35'te Rusya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. İki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler üzerine de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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