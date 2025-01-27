Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gençlik, \'üç beş ağacın yeri değiştirildi\' diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir" (1)

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın yüreği ülkesi ve milleti için çarpanları bir araya getirdiğini söyleyerek, "Bu gençlik, 'üç beş ağacın yeri değiştirildi' diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını mülkünü yağmalayan vandal bir gençlik değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının başında gençlere teşekkür etmeyi ve selamlamayı ihmal etmedi. Erdoğan, siyasi hayatları ve iktidarları dönemlerince daima gençlerle yol yürüdüklerini ve onlara yoldaşlık ettiklerini ifade ederek, "Teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye, sosyal politikalardan tarıma ve tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş, örselenmiş, ümitleri kırılmış gençlerini hak ettikleri ülkeye, hak ettikleri iklime bir an önce kavuşturmanın mücadelesini verdik" diye konuştu.

"Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahkir ve tahrik edenlerden olmadık"

Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerin alet edilmesine ve gençlerin canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına müsaade etmediklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten ve milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizi tahkir ve tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. Eğitimde, siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimize yeni ufuklar çizen reformları, projeleri ve yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Kat sayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik. Gençlerimizin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi yine siz gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bir okul olarak gördüğümüz gençlik kollarımızda bu ülkeye ve bu millete sevdalı bir gençlik yetişiyor"

Hayatın her alanında gençlere güvendiklerini ve destek olduklarını söyleyen Erdoğan, "Gençlere vitrin malzemesi olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Birileri 'gençler yapamaz, gençler halledemez' derken biz tam aksine 'bu işi ancak gençler kotarır, gençler yapar' diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik. Üstat Necip Fazıl'ın 'bir iman merkezi etrafında toplananlar' ifadesiyle tarif ettiği milletimizin yarınlarını yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bir okul olarak gördüğümüz gençlik kollarımızda bu ülkeye ve bu millete sevdalı, istiklal ve istikbaline aşkla bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var?' Diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan, fert fert 'ben' varım cevabını veren, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' diyen dava ahlakına sahip bir gençlik maşallah gümbür gümbür geliyor" ifadelerine yer verdi.

"AK Parti Gençlik Kolları 1 milyona yakın üyesiyle BM'ye kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bıraktı"

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki en genç 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti saflarında milleti temsil ettiğini ve gençler için çalıştığını kaydeden Erdoğan, "1 milyona yakın üyesiyle AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatımız bugün BM'ye kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bırakmıştır. Bu sayı Türkiye'deki birçok siyasi partinin toplam üye sayısından daha fazladır. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına tam 700 bin gencimiz üye oldu. Millete hizmet davasında 'ben de varım' dedi.

"Bu gençlik, 'üç beş ağacın yeri değiştirildi' diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir"

AK Parti Gençlik Kolları'nın kalbi ülkesi ve milleti için çarpan gençleri bir araya getirerek Güçlü Türkiye idealine güç verdiğine değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gençlik, İstanbul'un duvarlarını, 'zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz ve şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik, 'üç beş ağacın yeri değiştirildi' diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını mülkünü yağmalayan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik, askere kurşun, polise molotof atan, taş atan ve şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik, 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik, yüreği kendi devletine, kendi halkına kinle, nefretle ve öfkeyle dolu bir gençlik de değildir. Tam tersine bu gençlik, 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Bu gençlik, fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir. Bu gençlik, bayrağına aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikbaline aşık milli bir gençliktir. Yarınlarımızı, gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bu gençliği şu an karşımda görüyorum. Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim böyle bir gençliğin önü kesilmeyen bir çağlayan misali doludizgin geldiğini görmenin gururunu yaşıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında rol olan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru bir an olsun durmadan, dinlenmeden güçlü adımlarla ilerleyen tüm genç kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA