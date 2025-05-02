Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz"
"Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik"
"Doğal gaz ve elektrikte vatandaşlarımıza 983 milyar lira destek verdik"
" Dünyadaki ikinci nadir element rezervi 690 bin tonla Eskişehir'de bulunuyor. Bu elementleri üretebilen 5 ülkeden biri olacağız"
"Enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik, şimdi zirveye çıkıp adımızı eni iyiler arasına yazdırmak istiyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz' - Son Dakika
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