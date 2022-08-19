Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bile yok'' sözleri de soruldu.

''YSK KONUYU YARGIYA TAŞIMALI''

"Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz?'' diyen Erdoğan şöyle konuştu;

''Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı.

''KILIÇDAROĞLU HAKİM, SAVCIYA SALDIRIYOR BEDEL ÖDEMELİ''

Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız. Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."

KILIÇDAROĞLU: HİÇBİR BEDEL ÖDETEMEZSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lviv'deki tarihi zirve sonrası Türkiye'ye dönüşünde kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise jet yanıt geldi. Twitter hesabından Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Erdoğan "Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar" demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın."