Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan\'a tazminat davası açtı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan bir paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada kendisini hedef alan bir paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Hüseyin Aydın, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" ifadelerini kullandı. - ANKARA