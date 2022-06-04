Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar

04.06.2022 17:08

Türkiye İşçi Partisi vekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Erkan Baş'ın Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asması ve bu sırada polislerle arbedeye girmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi. 3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bunların parlamentodan silinip atılması için gerekli ilerlemelerin kaydedilmesi lazım" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in Gezi olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asması ve bu sırada polislerle arbedeye girmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi.

KIZILCAHAMAM'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan, köprüde yaşananlara partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği kamptan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların parlamentodan silinip atılması için gerekli ilerlemelerin kaydedilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüdeki görüntülere çok sinirlendi: Parlamentodan atılmalılar

"GEZİ OLAYLARIYLA BAŞLAYAN BİR İHANET VAR"

Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili şunları da söyledi: "Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık.

"ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz."

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Erdoğan: 'Gezi Olaylarında Her Türlü Çirkefliği Sergileyenlere Hak Ettikleri Teşhisi Koyduk. Vandala Vandal, Haine Hain, Çapulcuya Çapulcu Demekten... Erdoğan: 'Gezi Olaylarında Her Türlü Çirkefliği Sergileyenlere Hak Ettikleri Teşhisi Koyduk. Vandala Vandal, Haine Hain, Çapulcuya Çapulcu Demekten... Erdoğan ekonomik durumdan Gezi'yi sorumlu tuttu Erdoğan ekonomik durumdan Gezi'yi sorumlu tuttu

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar - Son Dakika
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