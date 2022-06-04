Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in Gezi olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asması ve bu sırada polislerle arbedeye girmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi.

KIZILCAHAMAM'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan, köprüde yaşananlara partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği kamptan tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların parlamentodan silinip atılması için gerekli ilerlemelerin kaydedilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"GEZİ OLAYLARIYLA BAŞLAYAN BİR İHANET VAR"

Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili şunları da söyledi: "Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık.

"ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz."