Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP listelerinden TBMM'ye giren 39 vekile ilişkin ilk yorum: Kılıçdaroğlu altın tepside verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP listelerinden TBMM'ye giren 39 vekile ilişkin ilk yorum: Kılıçdaroğlu altın tepside verdi

23.05.2023 11:37

Genel seçimlerde 169 vekil çıkaran CHP'de; DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden meclise giren milletvekili sayısı 39 oldu. Kimilerince eleştirilen bu durum hakkında bir yorum da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batırıyor. Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeni 28 Mayıs'ta 'Artık yeter' diyecek." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonrasında Meclis'teki dağılım yeniden belirlendi. Buna göre AK Parti yüzde 35.61, CHP ise yüzde 25.33 oy aldı.

39 VEKİL ÇIKARDILAR

CHP bu oy oranı ile Meclis'te 169 vekille temsil edilecek. DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girdiği için vekilleri bu 169 kişinin içerisinde yer alıyor. CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve Saadet Partisi de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.

"ALTIN TEPSİDE SUNDU"

Bu konu hem muhalefet kanadından hem de iktidar kanadından bazı eleştiriler alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batırıyor. Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeni 28 Mayıs'ta 'Artık yeter' diyecek. Önce Cumhur İttifakı olarak konuşacağız, sonra uzlaşı arayacağız. 28 Mayıs'tan sonra muhalefet liderleri siyasetten silinecek. İkinci turda da sandıklara hücum edeceğiz. Biz bugünlere manşetlerle çatışa çatışa geldik. Şu anki Saadet Partisi'nin rahmetli Erbakan Hoca ile ilgisi yok. Birileri rahatsız oluyor diye planlarımızı, projeleri bozamayız. Milletimiz 28 Mayıs sonrası da bu projelere sahip çıkacaktır. Teröristler pazarlık yaptıklarına karşı eylemsizlik kararı aldı. Anket yapmaya gerek yok, en gerçekçi anketi pazar günü milletim yapacak." dedi.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: 39 milletvekilinin çoğu ak partiye geçerler kazanan yine siz olursunuz Cevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
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CHP listesinden Meclis'e giren 39 vekille ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Kılıçdaroğlu altın tepside verdi CHP listesinden Meclis'e giren 39 vekille ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Kılıçdaroğlu altın tepside verdi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP listelerinden TBMM'ye giren 39 vekile ilişkin ilk yorum: Kılıçdaroğlu altın tepside verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP listelerinden TBMM'ye giren 39 vekile ilişkin ilk yorum: Kılıçdaroğlu altın tepside verdi - Son Dakika
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