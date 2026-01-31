Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Hasan Suver'e iki ayrı görev verildi.

31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete kararına göre Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanırken, aynı karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak da görevlendirildi.

POLİTİKA GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON SÜREÇLERİNİ YÖNETECEK

Hasan Suver'in, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı sıfatıyla politika geliştirme ve koordinasyon süreçlerinde görev almasının yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak çevre politikaları, şehircilik uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

Hasan Suver

HASAN SÜVER KİMDİR?

1961 yılında Sürmene'de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, liseyi Samsun'da tamamladı.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması oldu.

1978 yılından beri Fatih'te ikamet etmektedir. Kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat işleriyle ilgilendi. Lise, fakülte, yüksek lisans ve iş hayatında aktif siyasetin içinde oldu.

Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatının 2'nolu kurucu üyesidir. 2002'de Ak Parti'den Milletvekili aday adayı oldu. Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Mart 2004'ten Nisan 2018'e kadar üç dönem Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

2018 – 2019 tarihleri arasında ise Fatih Belediyesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Ayrıca, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Adnan Kahveci Kültür Yardımlaşma Derneği, Fatih Kızılay Derneği ve Dil ve Edebiyat Derneği gibi STK'larda yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen SUVER 'in

Fatihin Kültürel Mirası (Kültür Tarihi )

Tarihin Tebessümü (İlginç Tarihi Olaylar )

Denemeler (Şehir, Kültür, Sanat, Medeniyet, Siyaset ve Felsefe konulu makaleler)

Duyguların İzinde (Şiirler)

Beyin ve Öğrenme ile birlikte beş adlı Kitap'ı bulunmaktadır.

26 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.