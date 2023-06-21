Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın

21.06.2023 16:08

AK Parti grup toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık muhalefeti eleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile şehir şehir gezmesine atıfta bulunan Erdoğan, "Hadi şimdi de dolaşın, biz sizin adınıza hicap duyduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Erdoğan, seçim sürecinde meydanlarda olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da es geçmedi. Cumhurbaşkanı, "Buldunuz 2 tane belediye başkanı. Neredeler şimdi; kayıplar. Hadi şimdi yine dolaş. Bütün bunları yapanlar belki utanmadılar. Ama biz onlar adına hicap duyduk. Tarih en adil hakemdir." dedi.

"YALANLA BİR YERE VARILMAZ"

Erdoğan konuşmasının devamında da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek şunları söyledi: "Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın

"BİR KUMAR VE PAZARLIK MASASI KURDULAR"

Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA ÇAĞRISI

Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek açıklamalarına bir kez itiraz ettiniz mi edemezsiniz. Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci."

YORUMLAR (13)
  • kenan mutlu: İMAMOĞLU VE YAVAŞ,AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE Cevap Yaz 13 10 Yayından Kaldır
  • Selim Kayisi: İmamoğluna ulaştırma bakanı rakip olur. gerisi olmaz Cevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
  • Murat Ozuygur: Ankarayı sel götürüyor Cevap Yaz 44 17 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a seçim göndermesi: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın - Son Dakika
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