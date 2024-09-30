Erdoğan: İsrail\'in Katliam Politikasına Tepki

Politika

Maaş 70 bin TL, 35 GB internet yine de kimse çalışmak istemiyor

İşadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan kişiyi sokakta tabanca ile kovaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail, katliam politikalarıyla nesiller boyu devam edecek husumet tohumları serpmekte; ona destek verenler de bu suça ortak olmaktadır. İsrail, dozunu artırdığı devlet terörüyle sadece uluslararası hukuka olan inancı değil, kendisine destek veren ülkelerin itibarını da yok etmektedir."

"Yeni düzensiz göç akınlarına karşı tedbirlerimizi de sınır ötesinde alıyoruz."