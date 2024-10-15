Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Ortadoğu'daki Saldırılarına Sert Tepki

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları)

Batı'nın yıllardır savunageldiği özgürlük, demokrasi, hukuk gibi değerlerin tamamı bir çırpıda rafa kaldırıldı. Daha bunun gibi insanı insanlığından utandıran nice sahne gözlerimizin önünde yaşandı. Canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. Siyasetçiler, doktorlar, insani yardım görevlileri hunharca katledildi.

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Canlarını alamadıkları insanları bombalarla öldürdüler. Tüm bunları ve çok daha fazlasını 7 Ekim'den bu yana hepimiz içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz.

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Sadece Nekbe'de sürgün edilen Filistinli sayısı 1 milyona yaklaşıyor. Dini fanatizmle hareket illegal yerleşimcilerin sayısı ve gasp ettikleri Filistin toprağı her yıl katlanarak büyüyor.

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Kendi personelinin hakkını koruyamayan bir Birleşmiş Milletler başkasının hakkını nasıl savunacak?

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Her gün itibar kaybeden Birleşmiş Milletleri içine düştüğü bu utanç girdabından kim çekip alacak? İslam dünyası bu barbarlığın önüne geçmek için ne zaman adım atacak? Gazze ve Lübnan'da ölen sadece çocuklar, sadece siviller değil; insanlığın vicdanıdır.