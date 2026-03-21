Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: "Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: "Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Nevruz mesajı: "Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum"
21.03.2026 18:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzunu kutluyorum. Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin nevruz gününü canıgönülden tebrik ediyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir yanında aynı duygularla nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak nevruzu hepimiz için ortak bir gün haline getirdik. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü Etkinliği'ni bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen nevruzun, ülkemizin yanı sıra komşularımızda da yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Nevruz gününün gelişi ile bölgedeki savaşların sona ermesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzunu kutluyorum. Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı, Türkmenistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: 'Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum' - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: "Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" - Son Dakika
