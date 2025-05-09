Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya Tebrik Mektubu - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya Tebrik Mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

09.05.2025 17:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda kıymetli bir devlet adamı olan Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladığını belirtti. Erdoğan, "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum. Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya Tebrik Mektubu - Son Dakika

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