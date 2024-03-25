Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada emeklilere yönelik zam müjdesi verdi. Erdoğan, emeklilerin yükünü hafifletmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kamu bankalarının promosyon tutarını yükselttiğini ve Ramazan Bayramı ikramiyesini ödeyeceklerini söyledi. Ayrıca, yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini ve emeklilerin alım gücünün artacağını ifade etti.

25.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:13
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Çorum mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam bekleyen emeklilere de mesaj verdi.

"YANLARINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti, bugün başvuruları almaya başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında zaten kalmayacaklar. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ise 2-5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

ENFLASYON MESAJI

Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini belirten Erdoğan, "Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerimizin ve çalışanlarımızın alım gücünü eskisinin üstüne çıkarmaya başlayacağımıza inanıyorum" dedi.

GRUP BAŞKANI GÜLER: ÇALIŞMAMIZ YOK

Öte yandan emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiaları gündemdeki yerini korurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Büyük Sivas Haber TV'ye açıklamalarda bulunan Güler, "Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok. Bu neye göre söylediler hangi rakamları, hangi bütçe verileri kıstas aldılar bilmiyorum. AK Parti'nin bu yönde bir çalışması yok" şeklinde konuştu.

AKŞENER BASTIRIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak Emekliler aç Sayın Erdoğan, gerçekten aç. 10 bin lirayla bir emeklinin ne İstanbul'da ne de Artvin'de geçinmesi mümkün değil. Dolayısıyla emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Bayram ikramiyesini 7 bin lira olarak vereceksin ve en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. Önünde 6 günün var. Canın isterse yaparsın, yapmıyorsan bütün emeklilerin oylarına talibim" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL DE "7 BİN LİRA ZAM" DEDİ

CHP lideri Özgür Özel de emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmesinde "En düşük emekli maaşıyla eğer güllaç almaya kalksan geçen sene 150 liraymış kilosu, 50 kilo güllaç alıyordun. Bu sene kilosu 450 lira olmuş ve 22 kilo güllaç alıyorsun. 50 kilo güllaç alan emekli, bir senede 22 kiloya düştü. Manisalılar bir yere giderken akrabaları, asker arkadaşları, eski okul arkadaşları beklerler ki, mesir getirsinler. Geçen sene 190 liraydı, mesirin kilogramı. En düşük emekli maaşıyla 40 kilogram mesir macunu alınıyordu. Bu sene kilogramı 404 lira olmuş, 25 kilogram alıyorsun. 40 kilogram mesir alan emekli bu sene maaşıyla 25 kilogram mesir macunu alabiliyor. Biz emekliye, emekli kartını belediyelerden veririz ama senin en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücret, sonra geldiğin gün gibi 1,5 asgari ücret yapman lazım. Onun için diyorum ki, her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım" sözlerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj

Recep Tayyip Erdoğan, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj - Son Dakika

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