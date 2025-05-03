Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum sayın Önder'i ve Buldan'ı geçen ay külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.