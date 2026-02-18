Valilerin yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz - Son Dakika
Valilerin yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz

18.02.2026 16:46  Güncelleme: 16:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması programında valileri sosyal medya konusunda uyararak, "Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz" dedi. Erdoğan, kamu görevlilerinin devlet ciddiyetine yakışır bir iletişim dili benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, son dönemde kamu yöneticilerinin sosyal medya paylaşımlarının şikayetlere konu olduğunu belirterek, kamu iletişiminde mahremiyet ve kurumsal itibarın korunmasının önemine işaret etti.

"DEVLET CİDDİYETİNE YAKIŞMAYAN SAHNELER ORTAYA ÇIKIYOR"

Erdoğan, dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının iletişim faaliyetlerinin önemli ölçüde sosyal medyaya kaydığını ifade etti. Bu durumun doğal olduğunu ancak ölçünün kaçtığı örneklerin arttığını söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanların mahremiyeti ihlal edilirken devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta, iletişim çalışması ya iletişim kazasına ya da iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerekse maiyetinizde çalışan kamu görevlilerinin en üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inanıyorum."

"GÜÇ ZEHİRLENMESİNE KAPILMAYACAĞIZ"

Kamu hizmetinin vakar ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Erdoğan, yöneticilere şu uyarılarda bulundu:

"Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girişmeyecek, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz devletimizin ve aziz milletimizin selameti dışında hiçbir menfaat gözetmeyeceğiz."

Erdoğan, idarecilerin halka karşı tevazu içinde olması gerektiğini vurgulayarak, hırs ve gösterişten uzak bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

"EN BÜYÜK HAZİNEN ADALET VE HALKIN MASLAHATIDIR"

Konuşmasının sonunda kamu yöneticilerine hitap eden Erdoğan, görev anlayışına rehber olacak şu ilkelere dikkat çekti:

"İdareci ve maiyeti, nimete nankörlük eder, halka büyüklük taslar ise Allah'ın fazlından lütfettiği bu nimet hızla el değiştirerek başkasının olur. Hırsa kapılma. En büyük hazinen iyilik, takva, adalet, halkın maslahatını gözetmek, memleketini imar etmek, halkın durumunu araştırıp soruşturmak, onların muhafazası ve mazlumlara yardım etmek olsun."

Erdoğan, bu sözlerin valiler ve kamu yöneticileri için birer pusula olması temennisinde bulundu.

