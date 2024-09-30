Erdoğan: Devlet 85 Milyonun Ortak Malıdır

Politika

Bir ilimizde daha balık ölümleri başladı

Her yıl bir suç işleyen polis katiline "saygı" indirimi yapmışlar

Zehir bulutu ülkeyi esir aldı! Anayollar kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu devlet hiçbir ayrım yapmadan tüm kurumlarıyla milletindir. Devletin sahibi hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet hiçbir ayrım yapmadan tüm kurumlarıyla milletindir. Devletin sahibi hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır" dedi.