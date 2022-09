Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümet olarak iç siyasette olduğu gibi dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye'nin kazanımlarını daha ileriye taşımak için 3 kıtayı birleştiren stratejik konumumuza mütenasip şekilde farklı bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ne Batı için Doğuya sırtımızı dönüyor ne de Kuzey ülkeleriyle bağlarımızı güçlendirirken Ortadoğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmen atamalarından derslik sayısına, altyapıdan teknolojiye kadar; eğitime verilen önceliğin neticelerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

'KONUT PROJESİNDE İLK TEMELİ 25 EKİM'DE ATIYORUZ'Türkiye'nin 81 vilayetinde ve ilçelerinde başlattıkları sosyal konut projesinin detaylarını 13 Eylül 'de kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Adını, 'İlk Evim, İlk İşyerim' olarak koyduğumuz bu kampanya, toplamda 500 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 50 bin iş yerini kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirerek hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek projenin, 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacaktır" dedi.'20 YILDIR YARIŞACAĞIMIZ BİR MUHALEFETİN ÖZLEMİNİ ÇEKTİK'Erdoğan, geçen 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu inşa etmiş bir hükümet olduklarını ifade ederek, "2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak, ardından da süratle bunu 500 bine çıkartacak bu projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Milletimiz sosyal konut kampanyamıza çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız 'İlk Evim, İlk İşyerim' kampanyasının bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hükümetimizle eser ve hizmetle yarışamayanların yalan, yanlış ve iftira üzerine kurdukları hezeyanlarıyla ilk günden itibaren kampanyamızı karalamaya çalışmalarını ise üzüntüyle takip ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz 20 yıldır eser ve hizmette yarışacağımız bir muhalefetin özlemini çektik. Görünüşe göre uzunca bir süre daha aynı arayışı sürdüreceğiz" diye konuştu.'YURT KAPASİTESİ, AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOĞUNUN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA'Üniversitelerin açılmaya başlamasıyla öğrencilerin yurt taleplerini karşılayacak yeni adımları da devreye alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak, hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğitiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Geçmişte başvuran öğrencilerimizin çok cüzi bir kısmını yurda yerleştirebilirken biz bunu yüzde 90'lar seviyesine çıkardık. Bu anlayışla 14 Eylül'de 105 yeni yurt binamızın da açılışını yaptık. Artan kapasite sayesinde ilk yerleştirmede dahi yüzde 80'lik talep karşılama oranını yakaladık. İnşallah bu oran zamanla daha da artacaktır. Bugün Türkiye'nin yüksek öğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından daha fazladır. Dolayısıyla öğrencilerimizin barınma sorunlarını siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenlerin dünyadan da Türkiye'den de haberleri olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.'BESLENME YARDIMINI GÜNLÜK 25 LİRADAN 60 LİRAYA ÇIKARTIYORUZ'Erdoğan, öğrenciler için verilen kredi ve burslar konusunda Türkiye'nin dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesi olduğunu işaret ederek, "Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Müjdesini daha önce paylaştığımız kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ve geçmişteki ilave borçların silinmesine ilişkin düzenleme ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir. Geçmişte her eğitim öğretim yılı açılışında gerginlik sebebi olan üniversite harçlarını da biz kaldırdık. Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 lirada 60 liraya çıkartıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2.5 katlık bir artışla aylık 1800 liraya yükseltiyoruz. Amacımız üniversite öğrencilerimize yurtlarımızda kaliteli ve doyurucu yemek sunmaya devam etmektedir" dedi.'ARTIK HERKESİN TAKDİR ETTİĞİ BİRİKİME VE DİRAYETE SAHİBİZ'Erdoğan, dünyanın ekonomik krizden savaşlara pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergilendiğine dikkat çekerek, "Küresel krizleri önceden görüp gereken tedbirleri alma, mekanizmaları oluşturma, dayanıklılığımızı tahkim konusunda artık herkesin takdir ettiği birikime ve dirayete sahibiz. Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız oyunlar, önümüze kurulan tuzaklar bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşturmaya ve etkin şekilde çalıştırmaya mecbur bırakmıştır. Bu sayede salgınla başlayıp Ukrayna- Rusya savaşı ile süren küresel krizler döneminde gelişmiş ülkeler dahi ne yapacaklarını bilemez şekilde savrulurken biz hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürebildik. Asla paniğe ve korkuya kapılmadan son asrın en büyük sağlık kriziyle mücadelede kendi özgün programımızı oluşturup uyguladık" diye konuştu.'DIŞ POLİTİKADA DAYATMALARI KABUL ETMİYORUZ'

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna savaşında her iki tarafla diyalog kurduklarını hatırlatarak, "Tahıl sevkiyatından esir takasına kadar pek çok diplomatik başarıya imza attık. Şu an itibariyle 5 milyon tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik. Ülkemizi ısrarla bölgesel ve küresel karar alma mekanizmalarının dışında bırakmaya çalışanlara rağmen her sürecin itibarlı, güvenilir, diyalogları kolaylaştırıcı ve sorunlara çözüm geliştirici baş aktörü olduk. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli olarak yönetiyoruz.