Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Maldivler Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Maldivler Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai\'de Maldivler Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde Dubai'de bulunduğu sırada Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından gerçekleşen görüşmede Muizzu ile ayaküstü konuştu.

13.02.2024 14:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde bulunduğu BAE'nin Dubai kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Hükümetler Zirvesi

Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı, ana konuşmacı olarak hitapta bulundu.

Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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