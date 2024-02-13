Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de yatırım şirketleri ve Emirlik aileleriyle buluştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de yatırım şirketleri ve Emirlik aileleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai\'de yatırım şirketleri ve Emirlik aileleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

13.02.2024 14:47  Güncelleme: 16:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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