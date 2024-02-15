Erdoğan: CHP, Dün Birlikte Yoldaşlık Ettiklerine Bugün Sırtından Hançerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar" dedi. Erdoğan, Erzincan'da 10 milyon metreküp toprağın kaydığı afette 9 işçiye ulaşma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingi için Samsun'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda yağmur altıda düzenlenen, Erzincan'daki maden kazası nedeniyle müzik çalınmadı mitingde halka hitap eden Erdoğan, "Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor. Maalesef bu sabah da Bursa açıklarında bir kargo gemisinin battığı haberini aldık. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha Erzincan'a ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
Erdoğan şöyle konuştu:
"Sandıkta da bizden desteğini esirgemedi. Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimin her ikisinde de Samsun'daki kardeşlerimiz yüzde 62'şer oy oranıyla şahsıma ve Cumhur İttifakı'na destek verdi. İnşallah Samsun, 31 Mart'ta şehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak yine destan yazacaktır. Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin her anını gerçek belediyecilikle vatandaşlarımıza ulaştırmaktır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz de millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla 'milleti tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var. Perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar. Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu vatan bize ecdadın emaneti. Diğer alanlarla birlikte şehirlerimizi evlatlarımıza daha güçlü bir vatan miras bırakmakla mükellefiz. Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle bereketlendirmek, her bireyin derdine derman olmak boynumuzun borcudur. Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, şehirlerimizi içindeki insanlarıyla hayallerine kavuşmak bize nasip olacaktır. Cumhur İttifakı'nın alametifarikası eser ve hizmet siyasetidir. Son 21 yılda bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Eser ve hizmet siyasetinde rakip tanımıyoruz. 31 Mart akşamı Samsun'dan bir başka ses çıkacak. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde orada yaptığımız yatırımları özeti özeti mahiyetinde olsa da anlatıyoruz." - SAMSUN
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