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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim

14.11.2021 23:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyayı tanıdım, dünyayı tanıyorum. Kim, kimdir? Mesela şu anki liderler içerisinde en kıdemli lider benim. Tabii bunu 'ben' diye söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

"EN KIDEMLİ LİDER BENİM"

Programda konuşan Erdoğan, "Dünyayı tanıdım, dünyayı tanıyorum. Kim, kimdir? Mesela şu anki liderler içerisinde en kıdemli lider benim. Tabii bunu 'ben' diye söylemek istemiyorum, sadece dünyadaki diğer liderlere göre konumumuzu ifade edeyim ki milletim kimin kim olduğunu bilmesi bakımından bu önemli." ifadelerini kullandı.

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"YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

Erdoğan, "Milletim bu görevi bize verdiği için, böyle bir kıdemi bize yakıştırdığı için şu ana kadar hamdolsun belediye başkanlığı yıllarından itibaren gerek başbakanlık yıllarım gerek cumhurbaşkanlığı yıllarım olmak üzere hamdolsun milletimize hizmette gerek ulusal, gerek uluslararası platformda milletim bize böyle bir görevi yükledi ve kıdem noktasında da iyi bir konuma taşıdı. Bundan sonraki süreçte de milletim bu görevi bize verirse yine milletimize hizmetkarlığa devam ederiz, yapacağımız çok iş var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kıdemli lider benim - Son Dakika
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