Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı

-Karşılama törenine GÖKBEY helikopterleri eşlik etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY Helikopterlerinin eşlik ettiği tören görsel bir şölen sundu.

Cumhurbaşkanı, Prabowo Subianto, konakladığı otelden 18 motosikletli polis ekibinin eşliğinde Külliyeye intikal etti. Makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan atlı birlikler, Subianto'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin yanı sıra Tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. Tarihi Bölük kapsamında Çanakkale Muharebesi, İstiklal Harbi, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapmış birlikleri temsilen askerler alanda yer aldı. Türkiye'nin tarihi askeri mirasını gözler önüne seren törende Külliye merdivenlerinde 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı. Törende Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan GÖKBEY helikopterlerinin gösterisi görsel bir şölen sundu. Tören sırasında 3 adet GÖKBEY helikopteri Türk ve Endonezya bayraklarını taşıyarak gösteri uçuşu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile birlikte GÖKBEY gösterisini bir süre izledi.

Daha sonra heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Subianto merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Subianto, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.