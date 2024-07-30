Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin köklü tarihi ve kültürel bağlardan güç alan ilişkilerinin savunma sanayii, ekonomi, enerji başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MİKTA gibi uluslararası platformlarda daha etkin iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Filistin topraklarındaki İsrail zulmünün bir an önce durdurulması ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması için İslam ülkelerinin gayretlerini daha da artırmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. - ANKARA