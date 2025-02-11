Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya Ziyaretinde Top Atışlarıyla Karşılandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya Ziyaretinde Top Atışlarıyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya\'ya Ziyaretinde Top Atışlarıyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarının ardından Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya geçti. Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havaalanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından karşılandı ve gelişiyle birlikte top atışları gerçekleştirildi. Erdoğan'a ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan ve çeşitli bakanlar eşlik etti.

11.02.2025 16:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını tamamlamasının ardından geldiği Endonezya'da top atışlarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını tamamlamasının ardından turunun ikinci durağı olan Endonezya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, "TC-TRK" uçağı ile Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havaalanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle birlikte top atışları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kentte ziyaret öncesi protokol yollarına "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar ve dijital ekranlar yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Endonezya ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya Ziyaretinde Top Atışlarıyla Karşılandı - Son Dakika

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